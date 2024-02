È Luigi Mangino il nuovo questore

TERNI – Luigi Mangino, dirigente di polizia in servizio alla Questura di Roma, sarà il prossimo questore di Terni. Prenderà servizio a giugno. Mangino proviene dal Commissariato sezionale di Prati, nella capitale, dove ricopriva il ruolo di dirigente, stesso incarico svolto in precedenza nel XV Distretto Ponte Milvio. Laureato in Giurisprudenza, Mangino è entrato in Polizia nel 1986 e a Terni ricoprirà per la prima volta nella sua carriera l’incarico di questore. Prende il posto di Bruno Failla, che dal primo marzo 2021 era responsabile della Questura ternana.