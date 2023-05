E’ in Italia con il visto turistico ma spaccia cocaina: arrestato

PIEGARO – I Carabinieri della Sezione Operativa hanno arrestato nel comune di Piegaro un albanese incensurato di 27 anni, domiciliato a Perugia, ritenuto un presunto spacciatore di droga. Segnalato alla Prefettura un italiano di 51 anni, ritenuto acquirente della droga. I due si erano dati appuntamento a bordo delle rispettive auto in un luogo isolato per concludere la vendita di stupefacente e sono stati fermati dai Carabinieri immediatamente dopo la cessione. Dalla successiva perquisizione della macchina dell’albanese i militari hanno ritrovato un contenitore con alcune dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita, un bilancino di precisione e 640 euro in contanti. I Carabinieri hanno così proceduto all’arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dell’albanese, in Italia con visto turistico, e lo hanno trattenuto in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’Autorità giudiziaria perugina. Il ’cliente’ è stato invece segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia.