È il patto del "lupetto". Leonelli, passo indietro e alleanza con Ferdinandi

Aveva detto che era disponibile a fare un passo indietro e così è stato: Giacomo Leonelli, segretario regionale di Azione e a "capo" della lista ’Pensa Perugia’ (che comprende anche +Europa e Socialisti per Perugia), firma l’alleanza con Vittoria Ferdinandi e decide così di appoggiare la candidata a sindaco del centrosinistra. Il patto – che come annunciato da queste colonne la settimana scorsa era cosa fatta – è stato sancito dai due protagonisti su Instagram in una breve video girato su una terrazza che guarda a San Francesco al Prato, dal cortile del Liceo Classico Mariotti che entrambi hanno frequentato da giovani. I due sorridenti ed entrambi vestiti con un "lupetto" bianco hanno spiegato i motivi dell’intesa sancita con sorrisi e un affettuoso abbraccio finale, culminato con tanto di "daje". "Questo non sarà un Campo Largo – ha detto Ferdinandi – quanto piuttosto un’Alleanza vincente di donne e uomini che hanno a cuore la nostra città. Ringrazio Leonelli che con questo passo indietro ha dimostrato come la politica possa essere animata non solo da personalismi ma da profonde intenzioni verso il bene comune".

"Siamo partiti mesi fa dicendo che eravamo a disposizione di un confronto costruttivo – ha spiegato dal canto suo Leonelli –, per mettere in campo proposte e progetti per la nostra città. E sabato Vittoria sarà alla nostra assemblea e firmeremo insieme alcuni impegni irrinunciabili per il programma. Vittoria – ha aggiunto il segretario di Azione – sta rimettendo in circolo un grande entusiasmo nella sua generazione e tra i giovani che sarà fondamentale in questa campagna elettorale".

A questo punto la coalizione "Un Patto Avanti" oltre che da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Demos e Civici Umbri si arricchisce di "Pensa Perugia" in attesa di capire cosa faranno i socialisti (servizio qui sotto). A quanto pare però Leonelli non dovrebbe usare il simbolo di Azione, partito che nel video non viene mai citato. I candidati a sindaco, a poco meno di quattro mesi dal voto, scendono così da sei a cinque. oltre a Ferdinandi in questo momento in campo ci sono Margherita Scoccia (centrodestra), Davide Baiocco (alternativa popolare), Massmo Monni (Perugia Merita) e Leonardo Caponi (Pci-Perugia).

Michele Nucci