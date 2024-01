È il gran giorno della Befana. Acrobatica, in moto o classica la vecchina darà spettacolo

In versione classica, acrobatica o spericolata, pronta a regalare ai bambini allegria e calze piene di dolcetti. La Befana è la protagonista assoluta di una giornata di festa che si annuncia ricca di divertimenti, rievocazioni e solidarietà. In tutta la regione si moltiplicano gli appuntamenti, nel segno di una tradizione sempre molto amata e attesa.

La guida alle principali iniziative dell’Epifania si apre dal vorticoso cartellone di Perugia. In mattina tornano i grandi classici della tradizione. Alle 9 parte da Corso Vannucci la “Motobefana Usip“ diretta alla Residenza protetta per anziani “Il Monastero“ a Collazzone, subito dopo c’è la Befana del Vigile, organizzata dal Camep con auto e moto d’epoca che alle 11 arrivano in piazza IV Novembre, con mostra statica dei mezzi e degustazione di vin brulé e dolci.

La festa ha il suo momento clou nel pomeriggio, a partire da una Befana speciale e perfino supereroina: alle 15 insieme a Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman regalerà una giornata indimenticabile ai piccoli pazienti del Reparto di Oncoematologia pediatrica del Santa Maria della Misericordia e agli ospiti del Residence “Daniele Chianelli”: la vecchietta e i supereroi scenderanno dal tetto dall’ospedale per poi entrare nel Reparto e consegnare le tradizionali calze di Natale, poi la festa proseguirà al Residence “Chianelli”. A travestirsi sono i volontari dell’Associazione “SuperEroiAcrobatici”, fondata da Anna Marras. Sempre alle 15 al PalaBarton di Pian di Massiano irrompe la “Befana sui pattini“ organizzata dallo Skating Club Ponte San Giovanni con coreografie originali e di alto livello tecnico, anche con campioni della disciplina, tra cui Gioia Fiori, Alessandro Liberatore e Francesca Cesarini, vincitrice di Italia’s Got Talent. Alle 17.30 spazio alla “Befana in Centro“ a cura dei Vigili del fuoco con la spettacolare discesa dalla torre campanaria di Palazzo dei Priori. Alle 18 distribuzione gratuita delle calze ai bambini, ai giardini Carducci.

Eventi al Trasimeno. A Città della Pieve arriva la Befana volante: alle 17.30 partirà dal Campanile del Duomo per arrivare alla Torre Civica in un percorso di 45 metri per ripartire e finalmente atterrare nella Piazza del Plebiscito, attorniata dai fedeli e festosi folletti. A Castiglione del Lago la Befana tradizionale è attesa dalle 15 in piazza Mazzini mentre a Sant’Arcangelo di Magione la “Befana vien dal Lago“, dal pontile alle 14.30. Panicale accoglie la Befana alle 18 con un evento magico e unico: “La Calza Lunga Lunga“ che raggiunge i 70 metri. Un record!

La Befana acrobata si conferma a Gubbio ma cambia sede: Il tradizionale appuntamento organizzato dai Vigili del Fuoco lascia Piazza Grande, a causa dei lavori e alle 17 approda in Piazza San Giovanni. A Foligno alle 11.30 c’è la Befana dell’Asi: in piazza della Repubblica, con i veicoli storici, consegna beni di prima necessità e calze per i più piccoli a favore della Caritas Diocesana, a Todi torna la “Befana in piazza“ con la tradizionale discesa a cura dei Vigili del Fuoco, verso le 17 in Piazza del Popolo. Festa anche a Orvieto, dove alle 17 in Piazza del Popolo i vigili del fuoco si prodigheranno in uno speciale salvataggio della Befana sul tetto di Palazzo del Popolo. Una volta a terra la vecchietta distribuirà caramelle e dolci ai bambini mentre i volontari della Protezione civile offriranno cioccolata calda.

A Terni alle 15 in piazza della Pace il regista e attore Stefano de Majo racconterà “La fiaba della Befana. Il segreto del dono” in un racconto interattivo di teatro e musicoterapia. L’arrivo spettacolare della Befana con i Vigili del fuoco è atteso anche a Spoleto in Piazza Garibaldi e a Gualdo Tadino in Piazza Martiri della Libertà, sempre alle 17. A Umbertide arriva la “Befane tra i vicoli di notte” dalle 18 alle 21.

Sofia Coletti