E domani arrivano i Re Magi

Il lato più intenso e spirituale dell’Epifania si celebra domani nell’acropoli che alle 15.30 sarà nuovamente la cornice dell’arrivo dei Magi pronti a sfilare da piazza Italia a piazza IV Novembre. La Sacra rappresentazione, alla quale partecipano ogni anno centinaia di bambini con genitori, parenti e amici, è organizzata dalla Pastorale familiare con la collaborazione della parrocchia di San Sisto e rappresenta il primo evento giubilare diocesano del 2025.

Questo il programma. Il corteo dei figuranti in costume d’epoca con cavalli e cammelli, allietato dalle musiche della Filarmonica “Verdi” di Spina, partirà alle 15.30 da piazza Italia percorrendo corso Vannucci per arrivare in piazza IV Novembre. Qui si svolgerà la Sacra rappresentazione con i quadri dell’annuncio ai pastori, la visita ad Erode e l’adorazione dei Magi all’interno della Cattedrale. Al termine verranno distribuiti i doni dei Magi a tutti i bambini. Sempre in Cattedrale, lunedì alle 11, sarà celebrata la solennità dell’Epifania con la liturgia eucaristica presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis.

"In ogni presepe che si rispetti, cammelli e Magi non mancano mai, ma pochi conoscono oggi la loro storia e il significato della parola Epifania", sottolineano i coniugi Roberta e Luca Convito, direttori dell’Ufficio diocesano per la Pastorale familiare, nel ricordare che "questo evento, dedicato alle famiglie e ai bambini, ha lo scopo di tenere vivo nelle nuove generazioni il racconto dei Re sapienti che si mettono in cammino, guidati dalla luce di una stella, alla ricerca del Dio fatto uomo. Rappresentano il cammino interiore di ognuno di noi"