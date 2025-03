E dal giardino di casa spunta un esemplare di pitone albino

CITERNA – "Aiuto c’è un serpente nel mio giardino". Questa la richiesta di soccorso con la chiamata ai Vigili del fuoco. Ma quando la squadra del distaccamento rifernate raggiunge l’abitazione per catturare il rettile si trova di fronte un rarissimo pitone albino. E’ accaduto ieri a Pistrino e al momento sono ignote le cause che hanno condotto un serpente di questo tipo nel giardino di un’abitazione privata del comune di Citerna.

A segnalare la presenza anomala del rettile è stato un uomo residente a Pistrino che dal giorno prima aveva notato il proprio gatto stazionare nei pressi di un angolo del giardino dove erano ammassate alcune tegole. Il felino sembrava voler acciuffare qualcosa, senza riuscirci, ma guardando meglio l’uomo ha visto un serpente. Senza avventurarsi troppo ha chiamato i Vigili del fuoco del distaccamento tifernate che sono intervenuti e con le apposite pinze (e ovviamente la massima cautela) hanno estratto da sotto le tegole quello che si è rivelato essere un pitone albino. Probabilmente l’animale era custodito in una teca dalla quale è scappato (anche se per ora sembra che nessuno in zona avesse un animale del genere in casa). Il rettile è stato affidato ai carabinieri Forestali, si cerca di capire come sia finito in quel giardino privato.