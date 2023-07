E Brunello sbarca a Isola Maggiore per la sua ’Campagna Uomo’

TUORO SUL TRASIMENO – Isola Maggiore diventa il set della ’campagna uomo’ per Brunello Cucinelli. Ed è così che l’amore del re del cashmere per il Trasimeno e l’isola esplode in piena estate. "Il nostro giardino con vista lago – spiega la presidente della Proloco di Isola Maggiore Silvia Silvi - è stata la cornice scelta da Brunello Cucinelli per alcuni scatti della sua collezione. Quando lo stile si intreccia con paesaggi mozzafiato, nasce uno spettacolo straordinario! Tra l’azienda di Solomeo e i luoghi incantevoli dell’Umbria c’è un legame indissolubile e il nostro lago è in perfetta armonia con lo stile e l’eleganza che sono da sempre l’essenza delle collezioni di Brunello Cucinelli. Un grazie di cuore a Brunello Cucinelli e alla sua azienda per contribuire a far conoscere le meraviglie della nostra regione nel mondo". Un amore che Cucinelli ha dimostrato anche con l’acquisto e l’accuratissimo restauro di quella che i residenti chiamano "la casa del Cardinale" e quindi si può ormai dire che l’imprenditore di Solomeo è a tutti gli effetti un isolano doc.