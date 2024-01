E Assisi riaccende la luce. Oltre 7mila impianti pubblici da cambiare sul territorio

Superate le problematiche legate al caro bollette, con tagli negli orari di accensione della pubblica illuminazione, ora si guarda avanti: puntando sulle nuove tecnologie e alla riduzione dei consumi e delle emissioni. In questa ottica sono iniziati i lavori di efficientamento energetico di tutti gli impianti di pubblica illuminazione che sul territorio comunale di Assisi sono ben 7090. In pratica si tratta di completare la riqualificazione a led di tutte le sorgenti di luce attualmente presenti e in uso allo scopo di ridurre i consumi energetici e l’inquinamento luminoso, compreso il contenimento delle emissioni causate dall’uso dell’energia.

Una volta completato l’intervento è prevista anche un’ulteriore riduzione, che è quella dei costi di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione. L’intera operazione è stata affidata, tramite l’adesione alla piattaforma Consip, alla società Engie Servizi spa che, oltre alla fornitura di energia elettrica e gestione degli impianti, si occupa di realizzare interventi volti alla riqualificazione energetica, al miglioramento tecnologico nonché a interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma di sicurezza. Inoltre si punta a far sì che guasti e cause di malfunzionamento possano essere risolti celermente. Pertanto, in caso di malfunzionamento degli impianti di pubblica illuminazione, è stato istituito un numero verde di pronto intervento a cui inviare tutte le segnalazioni. Il numero da comporre è 800196967 e vale per tutti i punti luce gestiti da Engie nel territorio comunale, eccetto gli impianti di cui la responsabilità è di Enel Sole quindi quelli del centro storico di Assisi, quelli della zona della basilica di Santa Maria degli Angeli e vie limitrofe, e quelli dell’area del santuario di Rivotorto.