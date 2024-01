Duomo preso d’assalto dai turisti. Record assoluto d’ingressi nel 2023

Un record assoluto che consolida il primato del Duomo come uno dei monumenti più apprezzati e visitati d’Italia. Lo certificano i numeri resi noti dall’Opera del Duomo relativamente ai biglietti venduti nel corso dell’anno appena terminato per le visite a pagamento nella cappella di San Brizio e nel Museo dell’Opera. Il primato è tale da superare anche l’andamento che si era registrato prima del covid. Oltre 355mila sono stati gli ingressi nel corso del 2023, 50mila in più rispetto al 2022, con un aumento superiore al 16%. I dati del 2023, raffrontati con gli anni ancora precedenti, escludendo il 2020 e il 2021 condizionati dall’effetto della pandemia, sono di gran lunga i migliori raccolti dal sistema di gestione degli ingressi. Nel 2019 il conteggio degli accessi aveva sfiorato i 340mila visitatori, ma nell’ultimo anno l’interesse turistico e religioso del Duomo di Orvieto e dei Musei dell’Opera è ulteriormente cresciuto. Dati che certificano il buon andamento del turismo ad Orvieto in generale e che trovano conferma anche nella tendenza che è ormai in atto anche nell’altro monumento simbolo della città quale il Pozzo di San Patrizio, i cui resoconti degli incassi dovrebbero essere resi noti a breve. Il grande sforzo compiuto dall’amministrazione comunale sul fronte della promozione negli ultimi anni e in particolare nel post covid, sta dando i risultati attesi, compresa la strategia di particolare attenzione che è stata dedicata a Roma. "I dati del 2023 - afferma il presidente dell’Opera del Duomo, Andrea Taddei -, oltre ad essere i migliori in termini assoluti per accessi di visitatori, confermano la centralità della Cattedrale nella proposta turistica e religiosa del territorio. Il nuovo cda lavorerà per proseguire nella promozione e valorizzazione del Duomo, confidando in ulteriori anni di crescita".

Cla.Lat.