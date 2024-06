Duello Fiorucci-Girlanda. La sfida si infiamma a colpi di spot e cartelloni

A più di una settimana dallo scrutinio della prima tornata elettorale le dinamiche sono ormai chiare. Un centrosinistra sconfitto si è ormai rassegnato ad assistere a un ballottaggio – che si svolgerà tra domenica 23 e lunedì 24 giugno – tutto di centrodestra, mai avvenuto a Gubbio. Entrambi i candidati che si sfidano – Rocco Girlanda e Vittorio Fiorucci – stanno portando avanti la propria campagna elettorale con nuovi cartelloni spuntati in città ma soprattutto con post e iniziative sui social. I due, infatti, promuovono la propria candidatura spingendo sui rispettivi programmi elettorali e affrontando incontri, di persona o con dirette social, per ascoltare e convincere i cittadini.

Fiorucci parla di cambiamento e approfondisce sempre più il programma già presentato per le prime elezioni, svariando su tutti i temi, mentre Girlanda integra addirittura il suo programma con proposte prese dai programmi degli altri candidati (Tasso, Nafissi e Tognoloni), e incontra i cittadini delle frazioni e del centro sia di persona che con dirette giornaliere sui social. Con quella di domenica e lunedì tra Vittorio Fiorucci e Rocco Girlanda è la settima volta, dall’entrata in vigore della legge sulla elezione diretta del sindaco, che per la scelta del primo cittadino si rende necessario il ballottaggio; è la prima che pone di fronte due candidati del centrodestra ed esclude esponenti del centrosinistra. Un evento storico per una città ritenuta da sempre “inespugnabile rocca rossa”. Questa la cronistoria: 1993 Paolo Barboni (Pds) – Pier Luigi Neri (Rifondazione Comunista); 1997: Ubaldo Corazzi (Pds) – Francesco Pio Baldinelli (P.d.L); 2001: Ubaldo Corazzi (D.S.) – Orfeo Goracci (Prc); 2006 Paolo Barboni (Ds) – Orfeo Goracci (Prc); 2014 Filippo Stirati (Sindaco Stirati, led) – Ennio Palazzari (PD ed altri); 2019 Filippo Stirati (Centro sinistra – LeD, Psi ed altri) – Marzio Presciutti Cinti (Centro Destra). La città è dunque chiamata ad una scelta storica che sicuramente porterà con sé una nuova aria e nuove dinamiche interne e non solo, mentre gli avversari politici sono pronti ad una opposizione adeguata e che possa essere costruttiva per il bene di Gubbio.