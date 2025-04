Duecento artisti e quattrocento opere

Oltre 200 artisti provenienti da tutto il mondo presenti con circa 400 opere, che spaziano tra pittura, scultura, fotografia, istallazioni. Non solo una mostra (in svolgimento fino al 10 maggio), ma anche un happening: l’inaugurazione della Biennale d’arte ha visto la presenza di centinaia di persone. Organizzata dall’associazione Gruppo Amici Arte e Ciao Umbria è giunta alla quarta edizione e la manifestazione d’arte è aperta da sabato in Pinacoteca (inaugurata dal presidente Marco Giacchetti con la vice e curatrice della biennale Donatella Masciarri). Per circa un mese, appassionati d’arte, visitatori e turisti potranno ammirare gratuitamente 400 opere e partecipare ad altri due eventi collaterali: il 26 aprile dalle 15.30 la presentazione di cinque opere letterarie di Matteo Milli, Gervasio Innocenti, Patrizia Gaggioli, Giacchetti e Luisa Feligioni. Il 3 maggio la scuola di danza “Cigno bianco“, di Ecaterina Cura, presenterà invece una performance delle sue giovanissime allieve. La mostra si concluderà poi il 10 maggio con la cerimonia di premiazione dalle ore 15 alla presenza di critici e autorità.

"Gli artisti sono sempre i benvenuti nella nostra città", ha dichiarato l’assessore Michela Botteghi nel corso dell’inaugurazione. Confermata l’impronta internazionale della Biennale, che per il presidente Giacchetti "sta nel dna del gruppo nel cui statuto al primo punto figura proprio la diffusione dell’arte a tutti i livelli e Città di Castello per il suo fermento artistico è il luogo giusto per dare corpo a questa vocazione del gruppo e insieme promuovere i giovani talenti". È possibile visitare la mostra tutti i giorni nei seguenti orari: 10 – 13; 14:30 – 18:30; chiuso il lunedì.