"Due milioni per gli alloggi ai terremotati" La presidente della Giunta umbra, Donatella Tesei, annuncia nuove risorse per l'autonoma sistemazione dei terremotati di Pierantonio e Sant'Orfeto e fondi in arrivo per la ricostruzione post-sisma del 2016. La ricostruzione privata è al 90% completata, con l'obiettivo di concludere anche quella pubblica nella nuova legislatura. La regione ha attivato interventi per assistere le popolazioni colpite e ha richiesto la proroga dello stato di emergenza per garantire ulteriori aiuti.