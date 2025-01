Due ladri intercettati dalla polizia

ORVIETO La polizia stradale ha recuperato refurtiva per 40 mila euro e arrestato i due presunti ladri. La segnalazione del furto è arrivata dal centro operativo della polizia stradale di Fiano Romano che ha diramato una nota di ricerca di una Ford Puma con a bordo due individui. I due, in località Reggello, avevano frantumato il finestrino di un furgone di una ditta termoidraulica e rubato attrezzatura da lavoro. L’autovettura che viaggiava a forte velocità è stata intercettata dagli agenti della polizia stradale di Orvieto e fermata dopo qualche chilometro. All’interno del veicolo i poliziotti hanno rivenuto numerosi attrezzi edili e di termoidraulica per un valore di circa 40 mila euro. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre quello rubato a Reggello è stato restituito al proprietario. Le indagini della polizia stanno proseguendo per individuare l’esatta provenienza della restante attrezzatura da lavoro.