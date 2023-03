Due giorni a tutta musica con Augustin Hadelich, l’Accademia Hermans e il Coro “Canticum Novum”

Due giorni di grande musica con le stagioni degli Amici della Musica di Perugia e del Teatro Cucinelli di Solomeo, promosse insieme dalla Fondazione Perugia Musica Classica e dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Si comincia sabato alle 17.30 alla Sala dei Notari di Perugia, con il concerto del giovane e talentuoso violinista Augustine Hadelich. Nato in Italia da genitori tedeschi, Hadelich debutta a Perugia con un programma in cui rivisiterà due sonate di Johannes Sebastian Bach (la Partita n. 3 in mi maggiore BWV 1006 e la Partita n. 2 in re minore BWV 1004, che aprono e chiudono il concerto), affiancandogli due pagine di raro ascolto: le Blues Forms dello statunitense Coleridge-Taylor Perkinson, e la Seconda delle sei Sonate op. 27 (“Obsession”) del belga Eugéne Ysaye. Sempre sabato alle 16 alla Sala della Vaccara, iniziano le conferenze “Dire la Musica“: con Enrico Bronzi si parlerà di “Ciaccone e altri strani anelli, da Bach a Ligeti”. E alle 17.30 all’Accademia Neoumanistica di Solomeo, per il ciclo “Storie, Musica e Parole in circolo“, Silvia Paparell terrà la conferenza “Leggere la musica”, dedicata alle “Messe luterane” di Bach, in preparazione del grande concerto di domenica, diretto dal maestro Fabio Ciofini (nella foto, anche all’organo): alle 17.30 nella Basilica di San Pietro a Perugia il coro polifonico Canticum Novum e l’Accademia Hermans con i solisti Lucia Casagrande Raffi, soprano, Lucia Napoli, mezzosoprano, Luca Cervoni, tenore, Mauro Borgioni, baritono eseguiranno un programma dedicato a Bach, che ruoterà intorno alla sua produzione di Cantate per la Thomaskirche di Lipsia: in apertura la celebre Cantata BWV 140 del 1731, “Wachet auf, ruft uns die Stimme der Wachter!”, a seguire il Concerto in re minore per organo e archi BWV 1059 e, per concludere, la Messa Luterana (Missa brevis) in sol minore BWV 235.