Due eventi per ricordare l’anniversario del bombardamento del 1944

PASSIGNANO - Con due distinti eventi Passignano ricorda l’80° anniversario del bombardamento alleato del 16 maggio 1944 che causò più di 40 vittime. Il primo appuntamento è sabato alle ore 16 presso la Sala consiliare con una conferenza dal titolo "Maggio-Luglio 1944 - Dal dolore alla speranza", racconto a più voci del passaggio del Fronte nella zona del Trasimeno. Sono previsti gli interventi di Claudio Biscarini, Mauro Bifani, Massimo Gagliano, Stefano Fabei e Claudio Bellaveglia. Mercoledì 15 maggio alle 18:15 presso la Rocca Medievale sarà invece la volta della rappresentazione teatrale "Non eravamo Aquile", narrazione melodrammatica del tragico evento, per la regia di Sandro Mabellini, interpretata da Francesca Caprai e Stefano Baffetti. In caso di maltempo la rappresentazione si sposterà presso la Chiesa Monumentale dell’Oliveto. Le celebrazioni per l’80° anniversario del bombardamento sono organizzate dall’associazione ComunicArea aps con il patrocinio tra gli altri del Comune di Passignano. Info al 3534687810.