Trovati con 3 chili di droga in macchina. Due arresti a Terni

Terni, 6 ottobre 2023 – Fermati sull’A1 e arrestati per spaccio internazionale. Due uomini sono stati fermati dal personale della polizia di stato in servizio in prossimità del casello autostradale di Orte. I fatti risalgono allo scorso 25 settembre: gli agenti hanno notato un’autovettura che alla vista dei poliziotti ha iniziato a guidare in modo incerto. Un modo di fare che non è passato inosservato.

La vettura con i due sospettati ha quindi fatto ingresso in autostrada in direzione Sud, seguita dalla pattuglia della polstrada di Terni, che dopo qualche chilometro, nel Comune di Narni, ha fermato e controllato il veicolo e gli occupanti, i quali si sono mostrati sin da subito piuttosto nervosi. Hanno riferito di essere partiti per una vacanza e di avere una certa fretta nel voler raggiungere la destinazione, ma la spiegazione e l’atteggiamento non ha convinto gli operatori i quali, a questo punto, hanno guardato bene cosa avessero in macchina.

All’interno del vano portabagagli, ben occultati nella ruota di scorta, vi erano 11 involucri di grandi dimensioni, all’interno dei quali erano conservati numerosissimi ovuli contenenti sostanza stupefacente. Celati nel bracciolo del sedile posteriore, c’erano numerose banconote da 20 euro per un importo di 4.420 euro, mentre, all’interno del borsello indossato di uno dei due fermati, una ulteriore somma di 5.440 euro. Un totale di circa 3 chili, tra cocaina e oppiacei, e quasi 10 mila euro, è risultato essere il bagaglio per le vacanze con cui viaggiavano i due fermati. Attualmente, sono trattenuti presso la locale casa circondariale dove trascorreranno le loro vacanze.