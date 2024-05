Droga fuori dal locale. Il fiuto del cane Isco

La droga era lì, “a portata di mano“, nascosta in un vaso al centro della movida. È stato il cane Isco, unità cinofila della polizia di Stato, sabato scorso, a scovare lo stupefacente durante i controlli interforze disposti dal questura, Bruno Failla. L’obiettivo era, appunto, garantire una “movida sicura“ e nel mirino c’erano le zone del centro storico che sono luogo di aggregazione dei giovani soprattutto nel fine settimana. In via Lanzi l’attenzione del pastore tedesco si è concentrata subito su un vaso all’esterno di un locale dove sono stati rinvenuti 4 involucri di cellophane nero con due grammi di crack e altri 24 involucri, sempre di cellophane, con 39,50 grammi di hashish. "La droga è stata sequestrata – sottolineano dalla questura di Terni –, non è stato però possibile addebitarne il possesso a nessuno degli avventori, né ai gestori del locale, per questo motivo la denuncia penale è scattata a carico di ignoti". I clienti del bar sono stati identificati da polizia e carabinieri e, tra loro, è stato trovato un cittadino straniero che è stato portato in questura in quanto ricercato dalla squadra mobile ternana.

La polizia locale, nella stessa serata, ha proceduto al controllo delle auto in sosta, accertando 35 violazioni al Codice della Strada, per divieto di fermata, divieto di circolazione e sosta nella Ztl e sosta sul marciapiede, mentre la verifica del tasso alcolemico su otto conducenti ha dato esito negativo. Ancora Isco con gli agenti della Guardia di Finanza, nell’area dove si svolgeva un evento di street food, si è diretto verso due persone che sono state trovate con hashish: stupefacente sequestrato e i due segnalati alla prefettura.

I controlli verranno ripetuti con cadenza regolare, soprattutto in previsione della stagione estiva.