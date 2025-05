“Dritti alla fonte”, così Perugia promuove la lettura. Oltre duemila libri in regalo in Piazza IV Novembre

Oltre duemila libri in regalo nel cuore di Perugia. In una piazza IV Novembre trasformata in un’ideale e immensa biblioteca a uso e consumo di cittadini e turisti. E’ così che si presenta oggi, per l’intera giornata, la piazza principale della città grazie all’iniziativa “Dritti alla fonte”, organizzata dall’associazione Europa Comunica Cultura e dal Comune per diffondere il valore della lettura e del libro. L’evento, in programma dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 prevede l’applicazione di un tappeto di moquette intorno alla Fontana Maggiore su cui verranno posizionati circa duemila libri che i cittadini potranno prendere in forma totalmente gratuita. Tra i sostenitori dell’iniziativa ci sono anche l’associazione “Intra “che parteciperà fornendo dei libri destinati al macero, scrittori che metteranno a disposizione i propri libri, case editrici e il Premio Rina Gatti, che donerà i libri della scrittrice-contadina umbra.

L’evento ha il sostegno del Comune di Perugia, che nella seduta del 30 aprile della giunta, ha deciso di autorizzare la manifestazione condividendone spirito, valori e finalità. “La nostra convinta adesione al progetto – dice la sindaca Vittoria Ferdinandi – nasce dalla consapevolezza di quanto sia importante leggere, soprattutto in un periodo complesso come quello attuale in cui, specie per i giovani, l’abitudine e la passione per la lettura di libri sembrano relegate a ruolo marginale. Immersi in un mare di contenuti digitali, viene preferita una fruizione rapida di informazioni, che offre gratificazione istantanea ma raramente stimola una riflessione profonda o un vero coinvolgimento emotivo. Crediamo che questa manifestazione rappresenti un passo importante verso la diffusione della lettura e dei libri, adottando un approccio innovativo proprio nella piazza simbolo della città. La Fontana Maggiore, come i libri, è una preziosa fonte di vita, cultura e sperimentazione".