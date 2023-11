"Dove sono le quattro foto-trappole?"

SPOLETO Che fino hanno fatto le foto-trappole in dotazione al Comune durante l’amministrazione De Augustinis? A chiederlo al sindaco Sisti è il consigliere comunale di FdI, Alessandro Cretoni (nella foto), con un’interpellanza. Nel 2019, grazie ad una convenzione con Auri (Autorità umbra per rifiuti ed idrico), il Comune si è dotato di quattro foto-trappole. L’amministrazione De Augustinis nella persona di Cretoni, all’epoca assessore alle partecipate, aveva finalizzato un contratto di comodato d’uso tra l’Auri ed il Comune per l’assegnazione della strumentazione utile a contrastare l’abbandono di rifiuti. Delle quattro foto-trappole però non si ha più notizia e Cretoni, oggi consigliere di opposizione, chiede quali sono le azioni che l’amministrazione comunale mette in campo per contrastare questo fenomeno sempre più diffuso.