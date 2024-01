Doppia rapina. Arrestato dalla polizia

Due scippi praticamente in sequenza. A qualche via di distanza uno dall’altro. Il tempo di intervenire per il primo colpo messo a segno che gli agenti della squadra volante hanno dovuto raggiungere un secondo negozio per l’altro. I fatti si sono svolti tra via Gallenga e via Magno Magnini. Una pattuglia a piedi stava effettuando dei controlli in zona dopo la segnalazione di un furto di prodotti per l’igiene personale da un esercizio commerciale. Furto che era degenerato quando il responsabile del colpo aveva aggredito la commessa che aveva cercato di fermarlo. Durante il monitoraggio della zona, il secondo allarme, dalla vicina via Magno Magnini. Un episodio del tutto analogo: un uomo aveva intascato alcuni prodotti e quando un addetto della sicurezza lo aveva avvicinato per chiedere la restituzione della merce, il primo lo aveva colpito con un pugno al volto e si era dato alla fuga. In un primo momento è riuscito a far perdere le sue tracce, ma poco dopo è stato rintracciato dagli agenti. Che il presunto ladro ha iniziato a spintonare, cercando di colpirli a calci. Una volta bloccato e perquisito, sono stati ritrovati alcuni prodotti proveniente dal negozio “visitato“ in via Gallenga e una cesoia. Identificato per un tunisino di 32 anni, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni, rapina impropria e detenzioni di arnesi da scasso. È stato trovato, invece, con 46 grammi di droga, risultata poi essere cocaina, un albanese di 28 anni, fermato dalla squadra mobile a conclusione di alcuni appostamenti effettuati nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio. La droga trovata al 28enne era divisa in 79 involucri pronti, secondo l’accusa, per essere spacciata.