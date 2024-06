Dopo-sisma, Pierantonio alza la posta. Moduli per la scuola e nuova primaria

Due provvedimenti importanti per il presente e per il futuro di Pierantonio. La giunta Carizia ha approvato una variazione di bilancio di 200mila euro per l’installazione di moduli prefabbricati ad uso della scuola media. Nel contempo, altra tappa importante, è stata affidata la progettazione della scuola Primaria della frazione. La somma è stata erogato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile – dice la vicesindaco Annalisa Mierla - "per istallare moduli prefabbricati ad uso scolastico da collocare nell’area verde della scuola d’Infanzia di Pierantonio. L’operazione, permetterà di riportare nella frazione le tre classi della scuola secondaria di primo grado, attualmente dislocate nella sede centrale delle scuole medie Mavarelli - Pascoli e questo per consentire al plesso pierantoniese di continuare ad esercitare la propria azione educativa e culturale nel luogo di residenza degli alunni".

Mierla fa il punto anche sulla ricostruzione della scuola elementare: "Dopo aver ottenuto un premio assicurativo di 1.200.000 euro, che abbiamo dedicato alla ristrutturazione della scuola primaria di Pierantonio, effettuati i necessari sondaggi geognostici nell’edificio si è proceduto all’affidamento della progettazione generale ad un Rtp (Raggruppamento temporaneo di professionisti). composto da un pool di sei ingegneri. Si procederà ora con le Dirigenze scolastiche alla condivisione della fase progettuale". La vicesindaco, che ha delega alla ricostruzione è molto soddisfatta "per il percorso effettuato finora" e ringrazia Regione, Dipartimento di Protezione Civile, Ufficio scolastico regionale ed in particolare il personale del Comune che dal 9 Marzo ha strenuamente dedicato tutto l’impegno verso la gestione emergenziale, dall’erogazione sempre puntuale dei Cas, alla messa in sicurezza degli edifici, alla ricostruzione. "Il percorso che stiamo seguendo – dice - è tortuoso ma non cederemo fino a quando non avremo i muratori nelle nostre case".

Pa.Ip.