Dopo 10 anni riapre il parco di Cardeto L’annuncio ufficiale della Giunta "Vi aspettiamo tutti il 25 maggio"

Dopo dieci anni riapre, almeno in parte, il parco di Cardeto (nella foto). A rilanciare la notizia, con altrettanti post, sono il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati e il sindaco uscente Leonardo Latini (foto), nonché Terni Reti, la municipalizzata a cui in uno degli ultimi Consigli comunali è stata affidata la gestione del parco. Appuntamento giovedì 25 maggio alle 10. "Visto che le condizioni meteorologiche per la prossima settimana sono finalmente in netto miglioramento e il sole tornerà a splendere", precisa Salvati. "Si apre" così rilancia il post il sindaco Latini riscuotendo oltre cinquecento like.

"Vi aspettiamo dal 25 maggio" conferma sempre in un post Terni Reti. Lo scorso 3 maggio il Consiglio comunale a maggioranza aveva approvato "l’affidamento in house providing del servizio di gestione del parco urbano di Cardeto alla società Terni Reti surl". "L’affidamento, di durata biennale con possibilità di proroga di un ulteriore anno alle stesse condizioni – spiegava Palazzo Spada , prevede un corrispettivo di 439. 200 euro Iva inclusa per i due anni (259.200 euro in caso di proroga). Tale importo prevede una gestione finalizzata a garantire la piena e completa operatività del Parco, suddivisa nei servizi dell’area Sport ed outdoor activities (tennis, calcio a cinque, percorsi per la camminata veloce-walking e attrezzi ginnici, fitness outdoor), dell’area Ricreativa - Food, (bar- piazzetta), dell’area Giochi per i bambini e la fornitura dei servizi di reception, segreteria, prenotazioni e pagamento campi e servizi di assistenza sportiva all’utenza, oltre alla promozione comprensiva dello sviluppo di strumenti ict di e comunicazione (sito internet, app, canali social)" Il servizio comprende, tra le altre cose, le attività di custodia, vigilanza ispettiva ed eventuali servizi di videosorveglianza, la gestione delle emergenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, la manutenzione edile, dell’ascensore, degli impianti elettrici e idrico-sanitari, dei campi da tennis indoor.