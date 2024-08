Donna massacrata di botte. "Non l’ho picchiata io. É andata via con un altro"

Perugia, 15 agosto 2024 – Avrebbe negato di aver picchiato la donna, di un paio di anni più grande di lui, e che ora è ricoverata al Santa Maria della Misericordia di Perugia, in terapia intensiva. Nessuna aggressione per gelosia, nessuna relazione tra i due, ma soltanto un rapporto di lavoro nell’attività di cui l’uomo, accusato di lesioni gravi e maltrattamenti in famiglia e per questo arrestato su disposizione del gip di Perugia, è titolare.

A ridurre la donna nelle condizioni che l’hanno portata al ricovero – avrebbe spiegato durante l’interrogatorio di garanzia l’uomo, 41 anni con diversi precedenti anche per maltrattamenti – sarebbe stato qualcuno con cui la donna aveva un appuntamento e con il quale sarebbe andata via in auto. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la donna sarebbe stata aggredita mentre in scooter tornava a Tavernelle, lungo la strada Pievaiola. Picchiata, sempre per l’accusa, dall’indagato che invece si difende, spiegando che i due erano stati avvicinati da due automobili, da una delle quali sarebbe uscito un uomo con cui la vittima avrebbe avuto un appuntamento. I due si sarebbero quindi allontanati in auto. Al ritorno, la donna aveva gli evidenti segni del pestaggio subito, per il quale aveva dovuto ricorrere alle cure del Santa Maria della Misericordia dove le sue condizioni erano peggiorate tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva.

L’indagato, difeso dall’avvocato Saschia Soli, ha chiesto di essere sottoposto a una misura cautelare meno afflittiva anche per consentirgli di lavorare. Ha chiesto, inoltre, che vengano acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona in cui sarebbe avvenuto l’incontro, a riscontro del suo racconto. L’uomo ha anche ammesso di aver ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti. Un orizzonte, quello della droga, che non si esclude possa essere in qualche maniera legato alla vicenda. Gli agenti avevano arrestato l’uomo, su ordine del gip, per maltrattamenti e lesioni personali ai danni della compagna. Non nuovo a vicende del genere, il 41enne di origini romane era stato allontanato dalla casa familiare a fine luglio con divieto di avvicinamento al padre nel territorio di Tavernelle sempre per il reato di maltrattamenti. Segnalazioni anche per violente liti a Montegabbione e Perugia.