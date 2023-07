Donazione di sangue, aperta la sede nell’ospedale Sant’Agostino

CASTIGLIONE DEL LAGO – E’ stata inaugurata all’ospedale Sant’Agostino di Castiglione del Lago la nuova sede dell’Unità raccolta sangue. La realizzazione della struttura, che fa parte del progetto di ristrutturazione ed ampliamento del nosocomio di Castiglione del Lago, si va ad aggiungere a quelle già realizzate quali i reparti di dialisi, medicina, laboratorio analisi e osservazione breve intensiva del pronto soccorso. La nuova sede di 150 mq è dislocata al piano terra nel corpo principale dell’ospedale ed è dotata di tutti gli spazi e tecnologie previsti per l’accreditamento. Grazie alla nuova collocazione e alla donazione degli arredi da parte dell’associazione ’Azzurro per l’ospedale’, sarà possibile garantire tutti i confort, tutela della privacy e accoglienza dei donatori. Inoltre, tali spazi potranno essere utilizzati anche per le attività di medicina trasfusionale e di day hospital. La direzione aziendale ha ringraziato tutti i presenti ed in modo particolare ’Azzurro per l’ospedale’ che ha contribuito a rendere più accogliente e confortevole la struttura.