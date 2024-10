Donazione alla struttura di Nefrologia

ORVIETO Importante donazione di sette letti e tre poltrone modello “bilancia“ di ultima generazione per la struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale. La preziosa e utile donazione è stata effettuata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, rappresentata dal presidente Libero Mario Mari e dal vicepresidente Sergio Finetti e dall’azienda Mira Orvieto srl, che hanno messo a disposizione del Centro Dialisi della struttura ospedaliera "strumenti indispensabili per il miglioramento delle condizioni di cura dei pazienti in terapia". "Le nuove dotazioni - ha spiegato Paola Vittoria Santirosi, direttore della struttura complessa di Nefrologia e Dialisi – vanno a modernizzare ulteriormente la struttura di dialisi del presidio di Orvieto già interessato da significativi investimenti in tecnologie con l’acquisizione di moderne apparecchiature per il trattamento dell’insufficienza renale acuta". Alla cerimonia di consegna ha preso parte il direttore generale della Asl, Piero Carsili, che ha manifestato ai rappresentanti della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e dell’azienda Mira Orvieto srl profonda gratitudine per il gesto di grande generosità. "Ancora una volta - ha dichiarato il manager sanitario - la Fondazione Cassa di Risparmio ed altre realtà economiche del territorio orvietano hanno mostrato grande attenzione e sensibilità alle necessità del presidio ospedaliero di Orvieto arricchendo così le dotazioni della struttura. Questo contributo rappresenta quindi un’importante testimonianza dell’impegno comune, della sensibilità e della generosità della comunità cittadina verso un sistema sanitario di qualità e dell’esistenza di una consolidata ed efficace rete di solidarietà presente e molto attiva nel territorio".