Donatella Tesei: "Grande lavoro, secondo miglior risultato d’Italia"

PERUGIA - "Quello della Sanità in Umbria, in considerazione del rapporto con il numero di abitanti e alla consistenza della regione, è il secondo miglior risultato d’Italia dopo il Piemonte". E’ quanto dichiara il consigliere regionale Donatella Tesei (Lega, portavoce delle opposizioni in Consiglio regionale). "I test effettuati dal Ministero sui servizi - rimarca Tesei - dimostrano come nella pratica i risultati positivi si traducono in Regioni con una sanità funzionante e si riflettono spesso anche sull’operatività delle strutture. E se nel 2023 la media nazionale ha superato il 20,3%, in Umbria era solo dell’11,6%. Questo grazie al lavoro che abbiamo portato avanti a vantaggio della sanità pubblica e che ha permesso addirittura di diminuire la spesa di servizi venduti ai privati rispetto al 2019, quando al governo c’era la sinistra e la percentuale era del 12,8%. Ora che è finita la campagna elettorale e che c’è l’ufficializzazione di dati reali e incontrovertibili che dimostrano come la narrazione prodotta dalla sinistra in merito alla sanità fosse del tutto tendenziosa".