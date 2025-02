“Don Matteo“ non lascia la città. Qui la 15esima edizione della fiction

Città e Don Matteo ancora a braccetto. Non c’è l’ufficialità, ma Don Matteo 15 ci sarà ed il protagonista sarà ancora Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Il connubio tra la città del Festival dei due Mondi e la serie tv più amata dagli italiani, resa celebre da Terence Hill, prosegue sulla scia dei successi raggiunti negli ultimi anni. Lo staff della casa di produzione Lux Vide starebbe valutando insieme agli operatori locali del settore turismo la programmazione delle riprese della nuova serie che dovrebbe andare in onda nel 2026.

Per girare Don Matteo 14 la troupe ha partecipato a due sedute di riprese, la prima tra settembre ed ottobre 2023, mentre la seconda a febbraio 2024. Ora per l’edizione 15 il primo stralcio di riprese potrebbe addirittura essere anticipato ad agosto, ma gli albergatori, a quanto pare, preferirebbero che venga confermato il periodo del 2023, settembre-ottobre, quando l’affluenza turistica è minore rispetto ai mesi estivi.

A gestire l’operazione Don Matteo è il Comune di Spoleto che dall’ultima edizione ha anche sottoscritto una convenzione con la produzione definendo con esattezza i costi. Il Comune a fini di promozione turistica investe oltre 200mila euro da saldare in tre diverse rate. Al momento rimane ancora da chiudere il conto dell’edizione 14, ma come noto l’attività di promozione turistica è sostenuta attraverso i proventi dalla tassa di soggiorno ed il Comune anche per il 2025 ha previsto di incassare oltre 400mila euro.

L’edizione 14 ha subito uno slittamento della programmazione. Come per le altre edizioni infatti la serie tv del prete detective sarebbe dovuta andare in onda sempre su Rai Uno in prima serata. A causa della concomitanza con i Campionati Europei di calcio, Don Matteo 14 è slittato nel periodo tra novembre e dicembre. Questo slittamento della messa in onda potrebbe essere una delle principali cause del calo dei dati auditel registrato tra l’edizione 13, quella del passaggio tra Terence Hill nei panni di Don Matteo a Raoul Bova che invece interpreta don Massimo.

L’ultima puntata dell’edizione 14 infatti ha fatto registrare un calo di circa il 30% degli spettatori rispetto all’edizione 13. A maggio 2022 infatti l’ultima puntata del’edizione 13 aveva fatto registrare ben 6.186.000 di spettatori, ma soprattutto il 34.3% di share mentre a dicembre 2024 l’edizione 14 ha chiuso con 3.975.000 spettatori ed uno share del 22,9%.