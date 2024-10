Don Marco: "La Chiesa pronta ad aiutare chi finisce sul lastrico"

PERUGIA – "L’incontro, rivolto in particolare agli anziani over 65, è stata un’occasione di riflessione per la comunità tutta – sottolinea don Marco Briziarelli, che si sofferma sui fattori di rischio gioco di azzardo e sovraindebitamento – fattori che espongono alla povertà, per cui meritano profonda attenzione, riflessione e confronto. Un cammino che, come comunità, ci vede in prima linea nella cultura della prevenzione".

"La finalità di questa iniziativa – aggiunge Alfonso Dragone (Area progetti e fundraising Caritas) – è duplice: da un lato sensibilizzare la comunità rispetto a questo tema, facendo cultura e prevenzione, dall’altro promuovere percorsi di collaborazione con enti ed organizzazioni che si occupano di questa crescente problematica". Don Marco ha poi messo in evidenza l’importanza della comunità nel sostenere chi è vulnerabile e alle prese con questi problemi, sottolineando la necessità di un intervento integrato e coordinato che richiama l’apertura verso la "strada di speranza", indicata dal vescovo Ivan Maffeis.