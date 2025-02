Domenica torna la Maratona di San Valentino. Attesi oltre duemila partecipanti. Cambia la viabilità, strade interdette al traffico

Cambia la viabilità domenica prossima, in occasione della Maratona di San Valentino. Il Comune accoglie la "richiesta avanzata dalla Amatori Podistica Terni tendente ad ottenere alcuni provvedimenti di modifica della circolazione stradale in alcune vie cittadine, onde consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva" si legge nell’ordinanza della direzione viabilità di Palazzo Spada.

Circolazione interdetta quindi dalle 9.30 alle 15.30 "e comunque sino al termine della manifestazione, nelle vie del percorso sottoelencato e nelle immissioni laterali" si legge ancora nel provvedimento. Il divieto riguarda, per l’andata, Corso del Popolo, ­ rotatoria Obelisco Lancia di Luce. ­ Lungonera Savoia, ­ via XX Settembre, ­ via Pastrengo, ­ via Di Vittorio, ­ via Turati, ­ via Serrati, ­ via San Valentino, ­ via Papa Zaccaria, ­ via Turati, via Di Vittorio, ­ via M.L. King, ­ viale Centurini, ­ viale Brin, ­ via Cervaraabitato Papigno e ­ abitato Collestatte Piano. Per il ritorno, abitato Collestatte Piano, ­ abitato Papigno ­ inizio centro abitato Terni, via Cervara, viale Brin, ­ piazza Buozzi, via Mazzini, ­piazza Tacito, ­ corso Tacito e ­ piazza della Repubblica. Tanti i divieti di accesso e di sosta.

Alla tradizionale Maratona di San Valentino prenderanno parte oltre duemila persone, tra atleti provenienti da varie zone d’Italia e del mondo, e appassionati che parteciperanno alle manifestazioni collaterlai della Family Run e della Dog Run.