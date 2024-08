Domenica tombola in piazza. Da oggi sbaracco, fiere e spazio al “finger food“

La Tombola di San Bartolomeo, che da tradizione ‘chiude’ il periodo delle ferie estive a Città di Castello, quest’anno ha un sapore particolare. L’evento, in programma domenica sera, non per caso è stato definito "edizione speciale dell’orologio": poco prima dell’estrazione ci sarà una piacevolissima sorpresa per tutti i cittadini; inoltre parte del ricavato sarà devoluto a favore delle attività di restauro dell’orologio della piazza. "L’incasso della vendita delle cartelle sarà a favore come sempre dei servizi cardiologici e per attività di interesse culturale e sociale; pertanto speriamo in un’incoraggiante risposta da parte della città e del comprensorio", ricorda Francesco Grilli presidente dell’associazione Amici del Cuore che organizza l’eventocon il Comune. L’appuntamento è per domenica 25 , alle 22-22.30, in piazza Matteotti dove sarà effettuata l’estrazione della tradizionale tombola delle Fiere di San Bartolomeo da Gianni Ottaviani con lo storico tabellone d’epoca. Il montepremi prevede 3mila euro per la tombola, mille per la cinquina e 300 euro per il terno. Quest’anno è stato reintrodotto il cosiddetto "tombolino". Le "cartelle" (sia quelle già compilate che quelle da compilare con numeri a scelta) sono in vendita, a 2,50 euro, nella sede sociale e durante i giorni di fiera, nelle postazioni predisposte nel centro storico e all’ansa del Tevere. Il lungo fine settimana ‘tifernate’ si apre da oggi con lo Sbaracco nei negozi del centro in concomitanza con la Fiera di San Bartolomeo e il Finger Food Festival.