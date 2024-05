Diversamente creativi Vince l’inclusione. Disabilità, una giornata per sensibilizzare

Piazza IV Novembre in festa e piena di studenti. Dopo quattro anni di stop, Perugia è tornata ad ospitare “Diversamente Creativi“. L’evento, “Diversamente creativi“, è promosso dal Consorzio Auriga con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’inclusione dei disabili. I ragazzi di numerosi istituti scolastici del territorio, le associazioni e gli ospiti dei centri di salute mentale hanno animato la città mettendo in mostra la loro creatività, attraverso laboratori, giochi, sport e attività ricreative. Una bella cornice per una Perugia baciata da un sole estivo e un bel messaggio di socialità e solidarietà che arriva proprio dai più giovani.

"Siamo molto contenti - ha dichiarato la presidente di Auriga Liana Cicchi - di aver riproposto questo evento proprio nell’anno in cui festeggiamo il trentennale del nostro consorzio. Diversamente Creativi rappresenta un momento importante di attenzione verso le persone con disabilità e la loro inclusione nella vita sociale. Un messaggio che assume un significato ancora più importante perché diffuso dagli studenti, da quella generazione futura a cui affidiamo lo sviluppo ulteriore di questi temi e una migliore integrazione sociale. Che bello vedere una piazza così colorata e animata da buoni propositi". Cicchi ha premiato lo studente Arxhei Veliu dell’istituto “Cavour Marconi Pascal“, quale vincitore del concorso grafico indetto tra le scuole per la realizzazione della locandina dell’evento.