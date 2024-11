“Ditegli sempre di sì“ in teatro a Terni e Magione

"Quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario dalla scomparsa di Eduardo De Filippo. Tra le moltitudini di artisti anch’io ho pensato di omaggiare in qualche modo quest’uomo che ha giocato un ruolo fondamentale nella mia formazione prima, nella mia esistenza poi". Così il regista Domenico Pinelli spiega la decisione di portare in scena “Ditegli sempre di sì“ (nella foto), lo spettacolo in scena domani e venerdì alle 20.45 al Secci di Terni e che poi apre la stagione del Mengoni di Magione sabato alle 21. Con Pinelli sono in scena Mario Autore e Anna Ferraioli Ravel (i tre attori sono anche protagonisti del film diretto da Sergio Rubini “I Fratelli De Filippo“) e poi Gianluca Cangiano, Mario Cangiano, Luigi Leone, Antonio Mirabella, Laura Pagliara, Vittorio Passaro, Lucienne Perreca, Silvia Salvadori ed Elena Starace.

"Una commedia divertentissima – continua il regista – retta da un meccanismo comico perfetto e ricco di spunti riflessivi su una materia affascinante che Eduardo, per certi aspetti epigono di Pirandello, studiò sicuramente bene: la pazzia".

Eduardo scrive Ditegli sempre di sì (titolo originale “Chill’è pazzo!”) nel 1927 per la compagnia del fratellastro Vincenzo Scarpetta. Solo nel 1932 il drammaturgo, in occasione della nuova messa in scena affiancato dai fratelli, decide di modificare il testo riducendo il numero dei personaggi e rivedendo l’intreccio della storia con la pazzia che assume il ruolo centrale in questa vicenda. I biglietti si possono prenotare al Botteghino del Tsu, allo 075.57542222.