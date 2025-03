Disturbi alimentari. Gli esperti a convegno

CASTIGLIONE DEL LAGO - “Disturbi del comportamento alimentare: gestione integrata, servizi, famiglia come risorsa“. Questo il tema del convegno che, promosso da Afcv (Associazione fondatori cultura volontariato), Avo Trasimeno (Associazione volontari ospedalieri) e Il Bucaneve, si svolgerà sabato alle 9.30 a Palazzo Corgna. "Avo Trasimeno – spiega la presidente Manuela Mainò – è fermamente convinta che portare alla luce queste malattie spesso sottovalutate e facendole conoscere a un vasta fetta di popolazione, sia positivo e incoraggiante per tutti. Ricordiamo che i disturbi del comportamento alimentare possono insorgere in giovanissima età e interessare tutti i generi". Il convegno sarà introdotto da Maria Grazia Laureano, presidente di Afcv e Manuela Mainò. Interverranno poi Maria Grazia Giannini presidente de Il Bucaneve e mediatrice familiare, Francesca Pierotti psicologa, Patrizia Moretti, presidente Soroptmist (Club Perugia) e Aurora Caporossi founder di Animenta e Comestai. Il convegno è patrocinato dal Comune di Castiglione del Lago, il Cesvol Umbria, Avo Toscana, Soroptimist Perugia.