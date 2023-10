Distretto sanitario chiuso 15 giorni. "Pazienti dirottati a Tavernelle"

CASTIGLIONE DEL LAGO – "Senza pubblicizzarlo e senza avvisare coloro che usufruiscono dei servizi del Distretto Sanitario abbiamo appreso che verrà chiuso per 15 giorni da lunedì 23 ottobre a lunedì 6 novembre": così il consigliere comunale di Castiglione del Lago Paolo Brancaleoni (nella foto). "Questa situazione – denuncia il consigliere - creerà particolari disagi soprattutto alle persone anziane che dovranno andare a svolgere i propri servizi addirittura a Tavernelle, spesso si tratta di anziani, malati e non automuniti, che probabilmente hanno già prenotato per quel periodo degli esami presso quella specie di distretto sanitario. Perciò chiedo che in questa settimana si pubblicizzi il più possibile questo evento per ridurre il disagio e che si possa garantire un servizio di accompagnamento a tutti coloro che non hanno la possibilità si farlo per essere portati al Distretto di Tavernelle. Nel frattempo a Castiglione del Lago il distretto sanitario che è sempre stato sbandierato dovrà attendere ancora qualche campagna elettorale".