Discoteca chiusa per 15 giorni: "Tre episodi di liti violente e la presenza di pregiudicati"

La Polizia di Stato, con decreto del Questore della provincia di Perugia, Fausto Lamparelli, ha disposto la chiusura e la sospensione della licenza di un pubblico esercizio di attività di intrattenimenti danzanti, di Perugia. Il provvedimento ha la durata di quindici giorni ed è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La decisione è stata adottata "dopo aver accertato l’accadimento di violente liti all’interno del locale e nelle immediate adiacenze" sottolinea in una nota la Questura di Perugia. "In particolare i fatti oggetto di contestazione sono accaduti a novembre 2023, a febbraio 2024 e nel mese di giugno 2024 – precisano ancora dalla Questura –. Nei fatti contestati è stato accertato il coinvolgimento di diversi soggetti, alcuni dei quali gravati da pregiudizi di polizia, che hanno fatto anche ricorso alle cure sanitarie per via delle lesioni riportate".

Valutata la gravità degli episodi, che rappresentano di per sé un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore della provincia di Perugia ha disposto la chiusura della parte del locale, dove sono stati rilevati gli episodi violenti, per un periodo di 15 giorni.

L’articolo 100 del Tulps prevede, infatti, che "il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata".