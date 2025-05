Diplomi in autodifesa per la Polizia locale

CITTÀ DI CASTELLO – Gli interventi di servizio sul territorio si rivelano più difficili del previsto e richiedono sempre maggiori conoscenze specifiche per l’autodifesa. Così gli agenti della polizia locale hanno concluso un corso di tecniche per operatori delle forze dell’ordine svolto in collaborazione con l’ala "Discipline" di Novamusica. A dirigere il corso, che ha visto impegnati donne e uomini della polizia locale, il maestro Daniele Russo, V dan Aikido e formatore per la difesa personale. Il corso, della durata di tre mesi, è stato articolato in tecniche di difesa e simulazioni. "Considerando il campo dove gli stessi agenti vengono impiegati e chiamati ad operare, il corso ha voluto fornire le adeguate conoscenze utili per gestire situazioni ad alto rischio, con una forte attenzione alla tutela dell’incolumità pubblica", hanno detto il sindaco Luca Secondi e l’assessore Rodolfo Braccalenti nel corso della cerimonia di consegna degli attestati alla presenza del maestro Russo, del presidente provinciale del Centro Sportivo Educativo Nazionale Giuliano Baiocchi e del comandante Emanuele Mattei. Quest’ultimo aggiunge che "gli agenti torneranno ogni mese sul tatami per aggiornamenti costanti e continui in materia. Il corso che ha visto coinvolti i poliziotti ha consentito di formare gli operatori su tecniche di difesa personale in considerazione dei rischi di aggressioni a cui sono esposti durante le attività di servizio". Gli operatori premiati sono Emanuele Mattei comandante, Andrea Rondoni vice comandante, Martina Passeri, Francesco Mancini, Nicola Perugini, Lorena Gazzilli, Luca Pazzagli, Andrea Filippini, Paolo Franchi, Luca Pernici, Daniela Ricci, Eleonora Lotti, Eleonora Lanzi, Andrea Ranucoli e Giacomo Panichi.