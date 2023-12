Dipendente denunciato

TERNI Un dipendente dell’ospedale è accusato dai carabinieri di avere sottratto orologi e oggetti preziosi a due anziani ultraottantenni che erano ricoverati al “Santa Maria“. L’uomo, un quarantasettenne di origine campana, incensurato, è stato denunciato dai militari per furto aggravato continuato, per essersi impossessato dei beni personali di due pazienti anziani, approfittando dei loro trasferimenti da un reparto all’altro del nosocomio cittadino. . Le indagini sono partite dalle denunce presentate dai familiari dei derubati, tra l’inizio di settembre e la fine di ottobre. I due pazienti ultraottantenni erano stati derubati di orologi ed oggetti in oro nel corso di periodi di degenza al “Santa Maria“ di Terni. Gli investigatori dell’Arma sono quindi risaliti al dipendente che sarebbe entrato in azione durante gli spostamenti dei due degenti da un reparto all’altro. Nel corso di una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo, i carabinieri hanno recuperato un orologio, risultato sottratto a uno dei due anziani e che è stato per ora posto sotto sequestro, in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.