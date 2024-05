Diletta Masetti svela la storia di Maria Callas sul palco del Clitunno

"Non sono una poetessa, non sono famosa, permettetemi solo di scrivere il mio nome”. Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos ha 13 anni e imprime su carta questi pensieri di bimba. Li scrive sul libro degli autografi della scuola newyorkese che frequenta. Ma il tempo non le darà ragione. Maria diveterà la Callas, la divina, l’artista più iconica di tutti i tempi. È da qua che nasce “Permettetemi solo di scrivere il mio nome - La vera storia di Maria Callas”, spettacolo di e con Diletta Masetti (nella foto) in scena oggi alle 17 al teatro Clitunno, con la collaborazione artistica di Carlo Emilio Lerici, la partecipazione del regista Marco Filiberti (voce di Luchino Visconti) e degli attori Giovanni De Giorgi (voce di Giovanni Battisti Meneghini) e Riccardo Leonelli (voce di Pier Paolo Pasolini), i costumi sono di Daniele Glesi. Lo spettacolo chiude la stagione di prosa promossa da TEec - Teatro al Centro. – Biglietto intero a 12 euro, ridotto 10 euro, info e prenotazioni al 375,6245808, prevendite sul circuito VivaTicket.