Difesa personale. Corsi gratuiti per tutte le donne L'associazione sportiva Centro Judo Ginnastica Tifernate offre corsi gratuiti di autodifesa per le donne dell'Alta valle del Tevere, in risposta alla sensazione di insicurezza e ai casi di maltrattamenti. I corsi, tenuti da un maestro di judo esperto in autodifesa, sono riservati a donne dai 18 anni in su.