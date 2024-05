Dieci anni d’amore Torna il Love Film Festival

Quattro giorni consacrati al cinema & all’amore. Taglia il bel traguardo della decima edizione il “Love Film Festival“ e con il suo cartellone carico di star, proiezioni e incontri torna da giovedì 27 a domenica 30 giugno alla Sala dei Notari e al cinema Méliès, con ingresso libero. "Speriamo di aver dato un contributo alla crescita e allo sviluppo del cinema in Umbria" ha detto il fondatore e direttore artistico Daniele Corvi nel presentate il programma a Palazzo dei Priori. La passione sarà il tema di questa edizione, partendo dalla locandina del Festival (nella foto sopra), una foto scattata da Gianluigi Di Napoli che immortala Filippo Timi, perugino doc, e Lucia Mascino. "Uno scatto che non ha bisogno di spiegazioni, è la passione in tutti i suoi aspetti" sottolinea Corvi.

L’inaugurazione, il 27 mattina, sarà con la madrina Elisabetta Pellini, il fotografo Di Napoli e interventi video di Timi e Mascino per entrare poi nel cuore del programma, con sette proiezioni, una rassegna di cortometraggi d’autore e tre presentazioni di libri: alla sala dei Notari giovedì 27 alle 17.30 incontro con Claudia Gerini e la sua autobiografia “Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice“, venerdì 28 alle 21.30 Laura Morante con il suo libro “Brividi immorali. Racconti e interludi“ e sabato 29 alle 18 il regista Paolo Genovese con “Il rumore delle cose nuove“. Per le proiezioni si vedranno al Méliès “Maschile Plurale“ di Alessandro Guida, commedai di Amazon Prime alla presenza di Michela Giraud, “Encounter Love“ del cinese Chen Fei, “Mimì il principe delle tenebre“ di Brando De Sica, ospite a Perugia, la finale dei cortometraggi con Enzo Miccio. E poi sabato 29 il documentario “Mostruosamente Villaggio“ dedicato a Paolo Villaggio, il film “Eo“ di Jerzy Skolimowski (in video collegamento) e alle 21.30 “La caccia“ con due super ospiti, Marco Bocci, regista e Laura Chiatti, interprete.

Gran finale domenica con la proiezione alle 10 di “Dante“ seguita alle 11 dall’incontro con Pupi e Antonio Avati. E la sera premiazione dei vincitori e concerto-racconto in onore di Ennio Morricone di Alessandro De Rosa. A fianco di Corvi e a sostegno del Love Film ci sono Fabrizio Stazi, direttore Fondazione Perugia e Giovanni Parapini, direttore Rai Umbria che elogia il Festival "per il coraggio, l’innovazione, la vicinanza ai diritti civili e al progetto “No woman no panel“ per la parità di genere". Presente anche Federico Menichelli dell’Associazione dei Mestieri del Cinema Umbri, decisiva per le riprese del kolossal “Dante“ in Umbria. "Siamo una rete di professionisti e maestranze – ha detto –, chiediamo di lavorare insieme e cambiare la legge regionale sul cinema che non considera il nostro settore"