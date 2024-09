’Destinazione Paradiso’ in mostra alla galleria di Monteripido

Una mostra da non perdere è quella che si inaugura oggi alle 17 a Monteripido, nella galleria d’arte dell’associazione Donati: è la rassegna “Destinazione Paradiso” con opere di artisti molto apprezzati, riconducibili tutti alla scuola di padre Diego. Tre opere per ciascuno, in grado di esaltare il pregio degli stili, ricordare l’ottavo centenario delle stimmate di San Francesco e contemporaneamente ammirare la bellezza del creato attraverso la visione di opere provenienti da collezioni private e altre realizzate da artisti umbri. Nove autori di cui due non più tra noi. Il catalogo è questo: Ennio Boccacci, Serena Cavallini, Rolando Dominici. Maria Luisa Leboroni, Sergio Marini, Silvana Migliorati, Marisa Piselli, Antonella Parlani, Maria Teresa Romitelli. Ispirazione religiosa, Cantico delle Creature tra l’altro. In più c’è la presenza di Rossi Banfi e una memoria di Giovanni Dragoni. Non dimenticando le cinque tavole di Durer, una xilo della Fuga in Egitto che è una prova di stampa, le altre forgiate da Marcantonio Raimondi. La mostra è aperta fino al 12 ottobre dal martedì al sabato (orario 16-18) .