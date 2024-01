Denunciate tre donne

SAN GEMINI Furti in abitazione: denunciate dai carabinieri tre donne (una incinta), due di origine croata, di 24 e 26 anni e la terza nata in Italia, di 29 anni, pregiudicate e domiciliate in un campo nomadi di Roma. Sono accusate di furto in abitazione aggravato e continuato in concorso. Lo scorso 27 dicembre le tre erano state notate da un residente in un condominio mentre si allontanavano in tutta fretta dall’edificio, dove poi si è scoperto che era stato messo a segno un furto in appartamento, oltre a due tentativi in altrettante abitazioni dello stesso piano. Nel primo caso erano stati rubati denaro e gioielli per 7mila euro. Grazie alle indicazioni fornite dal testimone e alla videosorveglianza comunale, i carabinieri sono risaliti all’auto delle tre ladre, noleggiata a Roma utilizzando un documento di cui il legittimo proprietario aveva denunciato lo smarrimento pochi giorni prima. La vettura è stata quindi bloccata dai carabinieri a Cassino, con il ritrovamento di arnesi da scasso e la refurtiva di un altro furto in abitazione che le tre donne avevano perpetrato poco prima proprio nel comune laziale, rubando 700 euro. Per le tre, tutte pluripregiudicate, è così scattata la denuncia, oltre al foglio di via da San Gemini. Indagini in corso per accertare il loro coinvolgimento in altri furti del genere .