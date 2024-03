Decolla la campagna elettorale. Ecco le sedi di candidati e partiti

Una campagna elettorale tra annunci social e assemblee in presenza, con sedi dove incontrare i candidati ed eventi per presentarsi alla popolazione. La macchina è accesa e gli schieramenti sono all’opera, in vista della scadenza elettorale di giugno, dove la città della Quintana sarà chiamata al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Il centrodestra in versione extralarge, con diversi civici, è impegnato nella costruzione della coalizione che dovrà supportare il sindaco uscente Stefano Zuccarini. La Lega, il partito del primo cittadino, ricandiderà tutti gli uscenti (assessori e consiglieri, tranne Luciana Collarini, per scelta personale). A coordinare il tutto ci sarà Riccardo Polli, perché il segretario Mauro Malaridotto ha scelto di fare un passo indietro. Pronta la sede, sia quella del Carroccio che del candidato sindaco, vicine, all’incrocio tra via XX settembre e via di Piazza del Grano. Oggi arriva il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni, ma è atteso tutto lo stato maggiore del Carroccio, con il segretario Riccardo Marchetti in pianta stabile. Dato per certo il ritorno di Salvini. Per Fratelli d’Italia è stato avvistato in città il presidente del Consiglio regionale, Marco Squarta, in corsa per le Europee. Anche in questo caso tutti ricandidati gli uscenti (l’assessore Marco Cesaro e i consiglieri Tiziana Filena e Giuseppe Galligari) con l’idea di "vincere al primo turno". Dalle parti dei ‘meloniani’ viene dato certo l’arrivo del ministro Guido Crosetto e probabilmente non della premier Meloni, ma la campagna è all’inizio. La sede di Forza italia sarà in via Gentile da Foligno (angolo piazza Ubaldi), lista quasi ultimata e inaugurazione in fase di organizzazione. Anche per Forza Italia in corsa di certo tutti gli uscenti. “Più in alto“ ha già inaugurato la sede in via Corso nuovo.

Dall’altra parte, Mauro Masciotti è l’ultimo ad essersi candidato ma sta recuperando terreno. L’evento ‘happening’ di presentazione dovrebbe essere entro il mese. La sede è stata individuata all’incrocio tra via Mazzini e via Cesare Battisti. Almeno cinque le liste, probabilmente sei. Sulle ricandidature degli uscenti, per il Pd peserà la questione delle deroghe. Intanto annunciata una nuova uscita pubblica del candidato, in una conferenza stampa con Civici Umbri e Foligno2030 alla quale parteciperanno i sindaci di Assisi e Spoleto, Stefania Proietti e Andrea Sisti. Il candidato sindaco Enrico Presilla, di Ap, punta a chiudere tre liste e sfornare un primo evento entro il mese, dopo la chiusura della “campagna di ascolto“. Moreno Finamonti (La voce di Foligno) ha inaugurato la sede in via Umberto I.

Alessandro Orfei