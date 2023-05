Debutta “Note a margine“, il festival della letteratura Pagine, musica, teatro e sapori ad Acquasparta

Tre giorni all’insegna di presentazioni di libri, laboratori per ragazzi e bambini, percorsi di poesia e musica, conferenze, tavole rotonde, degustazioni gastronomiche e passeggiate all’interno del borgo. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio Acquasparta lancia “Note a Margine”, la prima edizione del Festival della letteratura che ieri è stato presentato a Palazzo Donini, a Perugia, con la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco di Acquasparta, Giovanni Montani e l’ideatore e direttore artistico del festival Rossano Pastura. “La Regione – ha spiegato la Governatrice – sostiene i grandi eventi culturali, strumento fondamentale per promuovere il territorio come meta turistica".

Note a margine si terrà nella Sala del Trono di Palazzo Cesi, nell’auditorium Matteo d’Acquasparta e nel complesso dell’ex convento di San Francesco. Il centro cittadino si animerà grazie alla presenza di ospiti di rilievo nazionale con scrittori, giornalisti, personalità del mondo del teatro e dello spettacolo, esperti di cibo e sapori tradizionali. Tra questi, sabato 27 Vito Mancuso con il suo ultimo libro “Etica per giorni difficili“ e la musicista Claudia Fofi con il suo libro “Etica della parola dolce“, in un percorso tra musica e letture. Spazio alla presentazione della graphic novel “Ilaria Alpi. Armi e Veleni. Le verità nascoste“ scritta da Lucia Guarano, con disegni di Mattia Ammirati. Per la giornata finale da ricordare Beppe Convertini, conduttore di Linea verde che presenterà il libro “Paesi miei“, Stefano Pisani di Lercio.it, che parlerà del suo libro “Non cielo dicono. Manuale molto complottista di medicina alternativa“ e il talk conclusivo “Venti di guerra, desiderio di pace“, moderato da Marco Carrara di Rai 3, con Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, gli inviati Stefania Battistini, Vito D’Ettorre, Roberto Vicaretti e Frà Giulio Cesareo, direttore della sala stampa del Sacro convento di Assisi