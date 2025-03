“Daspo Willy“ di un anno per un 58enne

“Daspo Willy“ per un uomo di 58 anni, con precedenti di polizia: per un anno gli è vietato l’accesso nell’esercizio dove ha tenuto un comportamento violento e non può stare nelle immediate vicinanze del locale. L’episodio che ha determinato l’emissione del provvedimento da parte della polizia risale al luglio scorso, quando opo aver fatto accesso nel locale, in evidente stato di ebbrezza alcolica, l’uomo ha minacciato e insultato il titolare che, viste le sue condizioni psicofisiche, si era rifiutato di servirlo. Tale comportamento era degenerato quando la moglie del proprietario aveva richiesto l’intervento della Polizia. L’uomo, infatti, dopo essersi scagliato contro la donna, aveva aggredito violentemente il marito intervenuto per difenderla, provocandogli lesioni. Il questore, visti gli atti e la proposta formulata dal Commissariato di Assisi, che ha svolto gli accertamenti, ha adottato nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione personale del Daspo Willy. Questo in considerazione delle modalità con cui si è svolto il fatto e l’allarme sociale creato, ritenendo anche che la condotta tenuta dalla persona coinvolta è sintomo di una personalità propensa ad atteggiamenti che turbano l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di tutelare i cittadini che sono soliti frequentare quei luoghi ed evitare il ripetersi di episodi analoghi. La violazione del provvedimento citato integra un autonomo delitto, punito con la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 10 a 24 mila euro.