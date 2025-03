“Dario di un inadeguato . Mumble Mumble atto II” sul palco del Clitunno

Nell’ambito di “Atto III°”, la stagione del teatro Clitunno questa sera alle 21.15 spazio alla commedia con “Diario di un inadeguato ovvero Mumble Mumble atto II”: Emanuele Salce e Paolo Giommarelli sono i protagonisti di un’opera autobiografica, dello stesso Salce in collaborazione di Andrea Pergolari, che riflette in modo sincero e ironico sulle sfide dell’identità e della società, raccontando le esperienze di chi si sente fuori posto e in cerca di un senso di appartenenza. Diretto da Giuseppe Marini con le musiche di Paolo Coletta, lo spettacolo si ripresenta a distanza di 12 anni dalla prima edizione e rinnova l’esigenza di confessarsi sul palco, tra verità e finzione, tra l’intimità del diario e lo straniamento dell’ironia. E’ racconto in due tempi, dal tono tragicomico. Due attori in una scatola nera discutono di uno spettacolo da farsi e cercano di comporre una struttura da idee, fatti e personaggi tratti dalla propria esperienza. Al centro, l’ansia e la preoccupazione per un’opera seconda. Biglietti a 18 euro, 15 il ridotto, prevendite su VivaTicket.