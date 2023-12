Dario Ballantini celebra Petrolini al Concordia

“Ballantini & Petrolini“ segna il nuovo appuntamento della stagione del Teatro Concordia: questa sera alle 20.45 va in scna lo spettacolo scritto e interpretato da Dario Ballantini (nella foto), un atto unico tratto dalle opere di Ettore Petrolini. Con la consueta maniacale ostinazione per il totale camuffamento, l’artista livornese (anche pittore e volto noto in tv con “Striscia la notizia“) riesce a far rivivere, in una versione più aderente possibile all’originale, nove personaggi creati dal grande comico romano nato a fine 800: Gigi Il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone, si ripresentano in scena nel nuovo millennio. Tra un personaggio e l’altro, Ballantini si trucca a vista utilizzando una sorta di camerino aperto, recuperando anche i suoi vecchi trucchi teatrali. Con l’occasione approfondisce. Il commento musicale e la riproposizione dei successi “Petroliniani” sono affidati al fisarmonicista e compositore Marcello Fiorini che ne ha curato anche gli arrangiamenti. La regia è affidata a Massimo Licinio. I biglietti si possono prenotare allo 075.57542222.