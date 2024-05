Danza & illusione, i Momix irrompono al PalaBarton

A distanza di vent’anni, i Momix (nella foto) tornano a esibirsi a Perugia con lo spettacolo “Back to Momix“. La celeberrima compagnia di ballerini-illusionisti, fondata da Moses Pendleton e conosciuta in tutto il mondo per l’originalità e bellezza dei suoi show, si esibirà al PalaBarton mercoledì 5 e giovedì 6 giugno nell’ambito della prima edizione del festival internazionale “NutriArte“, che si terrà a Perugia dal 5 al 9 giugno e che sarà presentato mercoledì prossimo in Provincia. “Back to Momix“ avrà Radio Subasio come radio ufficiale e inizierà alle 21.

"I Momix – dicono gli organizzatori – continua a impressionare il pubblico da 43 anni con le acrobazie dei suoi incredibili ballerini e il trasformismo dei suoi personaggi che evocano sensazioni e colori sempre nuovi. Nonostante i numerosi cambiamenti che il gruppo ha subito durante gli anni, la base della compagnia resta la voglia di divertire il pubblico, evocando immagini surreali grazie alla fusione di corpi, i giochi di luce, gli attrezzi di scena, i costumi".

I Momix esordiscono con il celebre spettacolo “Momix Classics“ e da subito si impongono nel panorama internazionale. Da lì è una lunga serie di successi mondiali, da “Passion“ del ’92 costruito sulle note di ‘L’Ultima tentazione di Cristo’ di Scorsese fino a “Supermomix“ del 1996 e “Opus Cactus“ nel 2001. In Italia, la compagnia è apparsa in produzioni Rai. I biglietti per lo spettacolo di Perugia sono in vendita sui circuiti www.ticketone.it e www.ciaotickets.com.