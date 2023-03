Danni e lesioni personali per una lite condominiale tra parenti, una denuncia

ASSISI – Problemi condominiali fra parenti, guai per un uomo di 36 anni denunciato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi per il reato di lesioni personali e danneggiamento: ha colpito il cugino alla testa e sfondato una porta a calci. A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine era stato un quarantenne che, dopo aver discusso con lo zio per questioni condominiali, era stato raggiunto e aggredito violentemente dal cugino. Ha raccontato agli agenti di aver notato lo zio effettuare alcuni lavori elettrici negli spazi condominiali e temendo potesse creargli qualche disagio aveva chiesto spiegazioni in merito. Alla richiesta di delucidazioni, il parente aveva iniziato a insultarlo. Ritornato nella propria abitazione, era stato però raggiunto dal figlio dell’uomo, suo cugino, che dopo aver sfondato con un calcio il portone, l’aveva minacciato e aggredito violentemente, colpendolo alla testa. Solo l’intervento della fidanzata era riuscito a farlo desistere. Anche fuori di casa, il 36enne aveva continuato a tenere una condotta aggressiva, minacciandolo e continuando a colpire la porta, danneggiandola. Da qui la richiesta di intervento da parte del quarantenne sia della Polizia sia del 118. L’aggressore è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di danneggiamento e lesioni personali.