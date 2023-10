Danneggiata la targa della Croce Rossa

SAN GEMINI "Esprimiamo solidarietà alla Croce Rossa di San Gemini poiché i vandali hanno danneggiato la targa e in parte l’aiuola, all’imbocco di via Piave, che i volontari avevano donato alla cittadinanza e curato con tanto amore". Lo denuncia in un post il Comune di San Gemini. La Croce Rossa ha presentato denuncia. "Siamo indignati – continua l’amministrazione comunale - per la mancanza di rispetto verso il patrimonio comune, purtroppo manifestata anche in altri luoghi del nostro borgo".